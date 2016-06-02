Турчинов про ситуацію на Донбасі: Росія влаштувала "чорний травень"
Усе свідчить про те, що Росія не збирається виконувати мирний план врегулювання. Навпаки, РФ все робить, щоб його зірвати.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.
"Травень став для нас "чорним", тому що ми протягом місяця зазнали найбільших втрат за останній рік. Ми дуже багато героїв втратили, багатьох поранено", - сказав він.
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Турчинов також наголосив, що російсько-терористичні війська активно застосовують заборонене Мінськими угодами важке озброєння, зокрема, крупнокаліберну артилерію та системи залпового вогню.
"Це не просто збільшення кількості обстрілів. Це прицільні обстріли, які здійснюються з використанням сучасних систем наведення та корекції вогню", - сказав секретар РНБО.
Раніше сьогодні Турчинов заявив, що за час проведення антитерористичної операції загинуло 177 бійців Національної гвардії України і 737 було поранено.