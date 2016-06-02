Турчинов про ситуацію на Донбасі: Росія влаштувала "чорний травень"

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

"Травень став для нас "чорним", тому що ми протягом місяця зазнали найбільших втрат за останній рік. Ми дуже багато героїв втратили, багатьох поранено", - сказав він.

Читайте такожРосійські війська відпрацьовують нові схеми з проведення сухопутних операцій на Донбасі - РНБО

Турчинов також наголосив, що російсько-терористичні війська активно застосовують заборонене Мінськими угодами важке озброєння, зокрема, крупнокаліберну артилерію та системи залпового вогню.

"Це не просто збільшення кількості обстрілів. Це прицільні обстріли, які здійснюються з використанням сучасних систем наведення та корекції вогню", - сказав секретар РНБО.

Раніше сьогодні Турчинов заявив, що за час проведення антитерористичної операції загинуло 177 бійців Національної гвардії України і 737 було поранено.