Під Сєвєродонецьком українські військові збили безпілотник бойовиків
11:10, 03 червня 2016Війна
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2 червня близько опівночі над селом Смолянинове Новоайдарського району (за 17 км від Сєвєродонецька) українські військові збили безпілотний літальний апарат терористів.
REUTERS
Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Зазначається, що безпілотник рухався з позицій бойовиків за Попасною у напрямку Сєвєродонецька.
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"Від села Смолянинове до Сєвєродонецька – 17 км. Наразі невідомо, який вантаж на собі ніс літальний апарат", – повідомив керівник Луганської ОВЦА Юрій Гарбуз.
Раніше в українській розвідці прогнозували збільшення в подальшому використання бойовиками безпілотних літальних апаратів для бомбардування позицій сил АТО у зв’язку з розробкою у Москві нового ударного безпілотника.
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