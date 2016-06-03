Під Сєвєродонецьком українські військові збили безпілотник бойовиків

Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що безпілотник рухався з позицій бойовиків за Попасною у напрямку Сєвєродонецька.

Читайте такожУкраїнські військові розповіли, як знищили БПМ бойовиків під Новотроїцьким (відео)

"Від села Смолянинове до Сєвєродонецька – 17 км. Наразі невідомо, який вантаж на собі ніс літальний апарат", – повідомив керівник Луганської ОВЦА Юрій Гарбуз.

Раніше в українській розвідці прогнозували збільшення в подальшому використання бойовиками безпілотних літальних апаратів для бомбардування позицій сил АТО у зв’язку з розробкою у Москві нового ударного безпілотника.