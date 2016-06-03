ООН оприлюднила оновлені дані про жертв війни на Донбасі: за увесь час конфлікту загинули 9 тисяч 404 людини
За увесь час конфлікту на Донбасі загинули 9 тис 404 людини, 21 тис 671 особа отримала поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у 14-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, присвяченій ситуації з правами людини.
Документ представив помічник генерального секретаря Організації об'єднаних націй Іван Шимонович.
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"Цей конфлікт призвів до того, що станом на 31 травня постраждали до 31 тис осіб. Це включає, якщо бути точним, 9 тис. 404 людини, яких було вбито, та 21 тис. 671 особу, які отримали поранення", - заявив Шимонович.
ООН у своїй доповіді аналізує події, починаючи із середини квітня 2014 року.
Раніше помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявив про появу в Україні секретних в'язниць.