ООН оприлюднила оновлені дані про жертв війни на Донбасі: за увесь час конфлікту загинули 9 тисяч 404 людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у 14-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, присвяченій ситуації з правами людини.

Документ представив помічник генерального секретаря Організації об'єднаних націй Іван Шимонович.

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"Цей конфлікт призвів до того, що станом на 31 травня постраждали до 31 тис осіб. Це включає, якщо бути точним, 9 тис. 404 людини, яких було вбито, та 21 тис. 671 особу, які отримали поранення", - заявив Шимонович.

ООН у своїй доповіді аналізує події, починаючи із середини квітня 2014 року.

Раніше помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявив про появу в Україні секретних в'язниць.