Помічник генсека ООН Шимонович заявив про появу в Україні секретних в'язниць
Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявив про появу в Україні секретних в'язниць.
Про це йдеться у статті Максима Такера на The Times.
Шимонович розкрив деякі подробиці доповіді моніторингової місії ООН з прав людини щодо України ще до її оприлюднення.
За його словами, у деяких районах Києва "ігнорування прав людини" вкоренилося і має системний характер, тому це необхідно терміново вирішувати.
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"Київ дозволяє тортури і запускає секретні в'язниці, повідомили в ООН", - стверджується у заголовку статті.
У доповіді Шимоновича щодо України зафіксовано сотні випадків незаконного затримання, тортур і жорстокого поводження із затриманими - як з боку бойовиків, так і Києва.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням звинуватила Україну у відмові у повному доступі до місць позбавлення волі.
Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку Україною, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі або тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.
26 травня СБУ не допустила місію підкомітету ООН з попередження катувань у свої управління в Маріуполі і Краматорську через присутність у її складі росіянина.