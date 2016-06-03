Помічник генсека ООН Шимонович заявив про появу в Україні секретних в'язниць

Про це йдеться у статті Максима Такера на The Times.

Шимонович розкрив деякі подробиці доповіді моніторингової місії ООН з прав людини щодо України ще до її оприлюднення.

За його словами, у деяких районах Києва "ігнорування прав людини" вкоренилося і має системний характер, тому це необхідно терміново вирішувати.

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"Київ дозволяє тортури і запускає секретні в'язниці, повідомили в ООН", - стверджується у заголовку статті.

У доповіді Шимоновича щодо України зафіксовано сотні випадків незаконного затримання, тортур і жорстокого поводження із затриманими - як з боку бойовиків, так і Києва.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням звинуватила Україну у відмові у повному доступі до місць позбавлення волі.

Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку Україною, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі або тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.

26 травня СБУ не допустила місію підкомітету ООН з попередження катувань у свої управління в Маріуполі і Краматорську через присутність у її складі росіянина.