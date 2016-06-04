Лисенко: за добу в зоні АТО поранені п'ятеро українських бійців, знищені двоє бойовиків

Про це повідомив на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український воїн не загинув, але п’ятеро хлопців дістали поранення", - сказав він.

Читайте такожЗведення штабу АТО за добу: інтенсивність ведення вогню терористами залишається високою

За словами речника, в небі над зоною АТО військовослужбовці виявили два безпілотника, які були запущені з території РФ, ще два шпигували на Донецькому напрямку в ближньому тилу українських військових.

Лисенко також повідомив, що упродовж доби загинули двоє бойовиків, ще трьох поранено.

Найбільш потужним, за словами речника АТО, був артилерійський обстріл поблизу селища Піски, який тривав годину.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області 3 червня обстріл бойовиків забрав життя мирного жителя.