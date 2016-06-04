У Донецькій області обстріл бойовиків забрав життя мирного жителя

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного главку поліції, артобстріл розпочався близько 22.00.

«Минулої ночі селище Первомайське Ясинуватського району зазнало артилерійського обстрілу з боку бойовиків. В результаті прямого потрапляння снаряду в приміщення скважини одного з колишніх підприємств загинув сторож 1974 року народження, який перебував усередині», - йдеться у повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, застосовуючи міномети та артилерію.