Збитий бойовиками дрон ОБСЄ зафіксував заборонений Мінськими угодами ЗРК

"Перед аварією безпілотник зафіксував зенітно-рекетний комплекс "Оса", що є прямим порушенням мінських угод з боку противника", - повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Увечері 2 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила зв'язок із своїм безпілотним літальним апаратом дальнього радіусу дії, повідомляється на сторінці СММ. На момент втрати сигналу БПЛА перебував на висоті 9 тис. футів (2743 метри) над окупованою бойовиками "ДНР" територією.

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Одночасної втрата всіх комунікацій з БПЛА наводить спостерігачів на думку, що це було викликано ударом по хвостовій частині апарату, де розташовані система захисту від заклинювання і антени, що зумовило відмову всієї системи. Офіцер зв'язку Збройних Сил України повідомив, що БПЛА зник з радарів приблизно в 2 км на південь від Корсуня в той же час, коли СММ втратила із ним зв'язок. Зараз спостерігачі разом із СЦКК збирається до передбачуваного місця катастрофи, щоб виявити рештки безпілотника і точно встановити причини його падіння.

При цьому у місії підкреслили: 1 червня 2016 року цей БПЛА розшукав у Корсуні, що знаходиться у зоні відведення важких озброєнь, пускову установку окупаційних військ 9K33 "Оса" із ракетами класу земля-повітря калібру 210мм і зенітну гармату ЗУ-23. На підтвердження своїх слів Місія опублікувала фото відповідного порушення окупантами Мінських угод.

Також у СММ нагадали: російські бойовики уже збивали безпілотник спостерігачів ОБСЄ. Це сталось 27 травня, і його знищили бойовики "ДНР" поблизу окупованої ними Горлівки.