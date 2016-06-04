Бойовики 22 рази обстріляли українських захисників: з БМП, зенітних установок та мінометів

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«Обстрілявши вночі з мінометів наші укріплення в районі Березового, противник продовжив вдаватись до збройних провокацій на Маріупольському напрямку. Позиції неподалік Павлополя та Широкиного вдень чотири рази потрапляли під мінометний вогонь калібру 82 мм», - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі також додають, що зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем бойовики декілька разів обстрілювали українських воїнів неподалік Водяного.

Поруч з Широкиним, Гнутовим та Мар'їнкою вівся вогонь зі стрілецької зброї, а в районі Красногорівки діяв снайпер.

«З околиць Донецька бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки та Пісків з великокаліберних кулеметів та гранатометів, а поруч Опитного по позиціях наших бійців російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-2, зенітних установок ЗУ-23-2 та гранатометів», - підкреслюють у штабі.