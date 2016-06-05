У "ДНР" повідомили про поранення одного з ватажків бойовиків
08:00, 05 червня 2016Війна
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"Представник міністерства закордонних справ" так званої ДНР Костянтин Долгов повідомив про поранення одного з ватажків бойовиків Арсенія Павлова ("Мотороли").
Бойовик "Моторола" поранений / Скріншот
Про це Долгов написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Моторола поранений, осколок пошкодив ліве око. Вивезли у Пітер на операцію", - написав "представник МЗС "ДНР".
Нагадаємо, раніше Україна звернулася до Інтерполу з проханням про оголошення в розшук росіянина Арсенія Павлова з прізвиськом "Моторола".
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