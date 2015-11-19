ЗМІ: Україна просить Інтерпол оголосити "Моторолу" у розшук

Про це Українській правді повідомили джерела в правоохоронних органах

"Українське бюро Інтерполу направило матеріали на Моторолу", - повідомив співрозмовник.

За його словами, документи були відправлені приблизно тиждень тому. Поки невідомо, чи оголосили його у розшук.

Нагадаємо, росіянин Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола" раніше заявляв, що розстріляв 15 українських військовополонених. Про це він сказав у телефонній розмові з Kyiv Post, коментуючи інформацію, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького.

"Мені по*** в чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів. Хочу вбиваю, хочу - ні", - заявив він.

У Amnesty International раніше заявляли, що є мінімум п’ять свідків того, як Моторола вбив полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Моторола сказав, що «допоможе» побитому Брановицькому, – і двічі вистрілив йому в голову.