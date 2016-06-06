Бойовики використовують російську експериментальну зброю проти українських військових - Тандіт

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник голови Служби безпеки України (СБУ) Юрій Тандіт.

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"Напередодні загинуло троє наших хлопців, морські піхотинці, молоді хлопці. Коли сталася трагедія, ми зафіксували, що якраз вони були вбиті. Використовували зброю, фактично експериментальну, вогнемет з кумулятивною дією. Був знищений наш взводний пункт, і коли ми виявили цю зброю, ми побачили, що вона була виготовлена в Росії в 2012 році", - зазначив він.

Раніше секретар РНБО Турчинов заявляв, що війська РФ відпрацьовують нові схеми із впровадження сухопутних операцій на Донбасі.