Російські війська відпрацьовують нові схеми з проведення сухопутних операцій на Донбасі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО України Олександр Турчинов сказав журналістам.

"У нас дійсно був чорний травень, тому що найбільші втрати протягом року, і дуже багато ми втратили героїв наших, які загинули. Дуже багато поранених. І все це говорить про те, що Росія не збирається виконувати мирний план врегулювання. Вони все роблять для того, щоб його зірвати. Більше того, вони відпрацьовують нові військові схеми проведення сухопутних операцій, підводять професійно навчені диверсійні групи на лінію зіткнення, які достатньо серйозні створюють проблеми", - наголосив Турчинов.

Читайте такожТурчинов: За добу на Донбасі загинули 7 українських військових

Секретар РНБО звернув увагу, що російські військові використовують важку зброю, артилерію, зокрема системи залпового вогню, які повністю заборонені Мінськими угодами і повинні бути відведені на велику відстань від лінії зіткнення.

На переконання Турчинова, Росія не відводить своє озброєння для того, щоб вражати українські позиції та прицільно бити по українських військових.

За його словами, за останні два роки російські військові створили карти розміщення українських позицій на Донбасі. У цьому зв'язку Турчинов наголосив, що Україна повинна зміцнювати свої оборонні позиції та обороноздатність.