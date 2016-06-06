Вночі бойовики обстріляли контрольний пост "Майорськ"
11:36, 06 червня 2016Війна
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Минулої ночі з боку населеного пункту Горлівка незаконні збройні формування тричі обстріляли зі стрілецької зброї, 120-мм мінометів і гранатометів контрольний пост "Майорськ".
КПВВ / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.
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Крім того, вчора ввечері з боку підконтрольної незаконним збройним формуванням Олександрівки по контрольному посту «Мар'їнка» здійснено 250 пострілів з ПК і 100 з АК.
Відзначається, що прикордонники вогню у відповідь не відкривали. Постраждалих серед військовослужбовців немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у зв'язку з обстрілами припинена робота контрольного пункту в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО «Зайцеве». Терористи обстрілювали цей контрольний пункт з снайперської гвинтівки.
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