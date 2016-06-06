Вночі бойовики обстріляли контрольний пост "Майорськ"

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.

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Крім того, вчора ввечері з боку підконтрольної незаконним збройним формуванням Олександрівки по контрольному посту «Мар'їнка» здійснено 250 пострілів з ПК і 100 з АК.

Відзначається, що прикордонники вогню у відповідь не відкривали. Постраждалих серед військовослужбовців немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у зв'язку з обстрілами припинена робота контрольного пункту в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО «Зайцеве». Терористи обстрілювали цей контрольний пункт з снайперської гвинтівки.