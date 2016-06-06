КПВВ "Зайцеве" на лінії розмежування закрили - його обстрілюють снайпери бойовиків
10:47, 06 червня 2016Війна
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Від п'ятої ранку контрольний пункт обстрілюють зі снайперської гвинтівки.
КПВВ "Зайцеве" не працює через снайперський обстріл / 0624.com.ua
Контрольні пункти працюють в штатному режимі, за винятком КПВВ "Зайцеве". Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
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Наразі пропуск через "Зайцеве" призупинили через обстріли з боку незаконних збройних формувань. Так, сьогодні з 5-ї години ранку здійснюється обстріл терористами із снайперської гвинтівки контрольного пункту.
Прикордонники додали, що роботу КПВВ відновлять лише після припинення обстрілів терористами та впевненості українських військових, що життю і здоров’ю людей, які перетинають лінію розмежування, нічого не загрожує.
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