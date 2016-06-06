У Путіна не захотіли коментувати заборону на в'їзд до окупованого Донбасу Ахметову

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, з чим викликана така заборона і чи Кремль має намір вплинути на представників окремих районів Донецької області змінити це рішення в контексті можливих виборів.

"Я не хотів би це якось з Кремля коментувати, тому що я, на жаль, не володію всією повнотою інформації про те, що стало причиною для прийняття такого рішення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заборонив в'їзд на територію ОРДО олігарху Ахметову.

Захарченко підписав "указ" про спеціальні заходи захисту інтересів "ДНР", в якому заборонив в'їзд на окуповану територію "господарю Донбасу" Ахметову і ще 48 бізнесменам.

Так, крім Ахметова, під заборону потрапили також відомі діячі Партії регіонів і соратники колишнього президента України Віктора Януковича, які переховується в Росії, серед яких брати Клюєви, Борис Колесніков, Микола Левченко, Олександр Клименко, Сергій Курченко та ін.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює вугільні підприємства олігарха Ахметова в торгівлі з окупованими територіями Донбасу.