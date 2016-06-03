Лідер сепаратистів увів "санкції", заборонивши Ахметову в'їзд на територію "ДНР"

Про це повідомляється на сайті сепаратистів, передає "Українська правда".

Лідер терористів Олександр Захарченко підписав указ "Про спеціальні заходи захисту інтересів Донецької Народної Республіки", в якому заборонив в'їзд на окуповану територію Рінату Ахметову і ще 48 бізнесменам.

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Так, крім Ахметова, якого в українській політиці називали "господарем Донбасу", під заборону потрапили також діячі Партії регіонів і соратники колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується в Росії. Серед них брати Клюєви, Борис Колесников, Микола Левченко, Олександр Клименко, Сергій Курченко, Сергій Тарута, Раїса Богатирьова та інші.

Як повідомляв УНІАН, СБУ підозрює ряд підприємств, що належать Ахметову, у торгівлі з "ДНР/ЛНР".