На Донбасі по всій лінії зіткнення активізувалися ДРГ бойовиків, українські військові дали відсіч
Впродовж минулої доби незаконні бандформування продовжили вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО.
Бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку російські найманці 14 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, шахти Бутівка, Опитного зі всіх видів стрілецького озброєння та 82 мм мінометів. А поблизу Майорська, Зайцевого та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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"Окрім того з 22.00 до опівночі супротивник вдався до провокативних дій та вів вогонь зі стрілецької зброї, озброєння БМП, а згодом, використавши 120-мм міномети, випустили 40 мін по позиціях поблизу Майорська та КрП Майорськ. Також там діяв снайпер", - зазначили у штабі АТО.
Крім того, на Маріупольському напрямку опорні пункти в районі Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного та Кірово противник обстріляв зі стрілецької зброї, гранатометів та з 82 мм мінометів.
"По всій лінії зіткнення активізувались ДРГ ворога, але українські бійці дали їм гідну відсіч", - повідомив штаб.