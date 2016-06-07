На Донбасі по всій лінії зіткнення активізувалися ДРГ бойовиків, українські військові дали відсіч

Бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку російські найманці 14 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, шахти Бутівка, Опитного зі всіх видів стрілецького озброєння та 82 мм мінометів. А поблизу Майорська, Зайцевого та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Окрім того з 22.00 до опівночі супротивник вдався до провокативних дій та вів вогонь зі стрілецької зброї, озброєння БМП, а згодом, використавши 120-мм міномети, випустили 40 мін по позиціях поблизу Майорська та КрП Майорськ. Також там діяв снайпер", - зазначили у штабі АТО.

Крім того, на Маріупольському напрямку опорні пункти в районі Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного та Кірово противник обстріляв зі стрілецької зброї, гранатометів та з 82 мм мінометів.

"По всій лінії зіткнення активізувались ДРГ ворога, але українські бійці дали їм гідну відсіч", - повідомив штаб.