В районі Авдіївки і Пісків бойовики з мінометів обстріляли позиції українських військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00. "Порушуючи існуючі домовленості, бойовики з 02.00 до 03.00 ночі зі сторони хімзаводу здійснили масований обстріл з важких мінометів укріплень Збройних сил України поблизу Яснобродівки та випустили при цьому 25 мін", йдеться в повідомленні.

Читайте такожОбстріл бойовиками мирної Миколаївки: з'явилися фото наслідківВ районі Авдіївки та Пісків ворог з мінометів калібру 82 мм намагався влучити по позиціях українських захисників. Поруч Майорська та Миронівського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів найманці також вели вогонь по укріпленнях українських бійців.

На Маріупольському напрямку зі сторони тимчасово окупованої Старомихайловки російські терористи обстріляли позиції сил АТО з мінометів калібру 82 та 120 мм поблизу Красногорівки, а згодом долучили і танк, що здійснив 4 постріли.

Поруч Новотроїцького з озброєння БМП, а в районі Широкиного - з протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по підрозділах ЗСУ.

На Луганщині контрольовані російською владою НЗФ обстріляли українські позиції з 122 мм самохідної установки поблизу Новозванівки.