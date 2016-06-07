Бойовики активно намагаються відтіснити українські підрозділи від Докучаєвська - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За його словами, бойовики активно намагаються відтіснити українські підрозділи якомога далі від цього населеного пункту, четверту добу в цьому районі йдуть перманентні зіткнення.

"Фіксуються періодичні спроби піхотних груп терористів "просочитися" на флангах і стиках опорних пунктів і передових позицій сил АТО, щоб так змусити підрозділи українських військ відійти принаймні на трасі Маріуполь – Донецьк, а то і взагалі до Новотроїцька", - розповів Тимчук.

Крім того, за його словами, головна точка напруги – передова позиція сил АТО на так званому "сірому териконі" (висота південніше від відвалів Центрального кар'єра), яка фактично пов'язує можливість для терористів діяти південніше Докучаєвська, оскільки дозволяє силам АТО прострілювати всі підходи з цього напрямку до міста.

Раніше, 7 червня, в штабі АТО заявили, що по всій лінії зіткнення активізувалися ДРГ ворога, але українські бійці дали їм гідну відсіч.