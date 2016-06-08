У заручниках бойовиків перебувають 112 українців, ще 10 утримуються на території РФ – Тандіт

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

"На сьогоднішній день незаконно утримуються в Донецьку і Луганську, за даними служби безпеки, 112 наших заручників - це і чоловіки і жінки, це ті, хто зі зброєю в руках захищати цілісність території України і просто цивільні особи. Крім того, вже 10 незаконно утримуються на території Російської Федерації", - зазначив він.

Читайте такожУкраїна очікує на продовження процесу звільнення полонених - прес-секретар Кучми

Зі слів радника голови СБУ, Україна готова передати затриманих на підконтрольній території Києву бойовиків в обмін на звільнення утримуваних в заручниках українських громадян.

"Якщо говорити про тих, кого затримали, так званих "бойовиків", які зі зброєю в руках зі сторони непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, скоювали злочини проти наших захисників на лінії зіткнення, ми звичайно будемо діяти виключно в рамках закону. Якщо буде така можливість передати їх туди для того, щоб звільнити наших заручників, ми будемо це робити", - наголосив Тандіт.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається 113 громадян Україна.