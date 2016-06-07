У полоні бойовиків на Донбасі залишаються 113 громадян України – Геращенко

Про це 6 червня на прес-конференції у Дніпрі заявила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає Радіо Свобода.

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«Це і військові, і цивільні. Бойовики намагаюся прив’язати питання звільнення заручників до амністії, вимагаючи пробачити ватажків. Вони не дають інформацію про те, де знаходяться заручники, не допускають до них представників гуманітарних місій. Росія у цій сфері не виконує пункти Мінських домовленостей», – повідомила Геращенко.

Раніше заступник голови СБУ, голова Координаційного центру зі звільнення заручників Юрій Тандіт заявляв, що на сьогодні заручниками на тимчасово окупованих територіях на Донбасі залишаються 114 осіб, 655 вважаються зниклими безвісти.