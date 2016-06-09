КПВВ "Станиця Луганська" закрили: під час обстрілу бойовиків був поранений військовий
Робота контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на лінії розмежування припинена через обстріли.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, двоє невідомих громадян, які рухалися в загальній черзі на вхід до КПВВ «Станиця Луганська», вийшли з черги і спустилися з дороги в поле. Потім зупинилися і зробили два постріли з РПГ.
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Одна граната потрапила в стелу у безпосередній близькості від КПВВ, інша - в бліндаж, де знаходилися військовослужбовці Збройних сил України.
Один військовослужбовець отримав поранення, серед цивільних осіб постраждалих немає.
У зв'язку з обстрілом вирішено пропуск громадян через КПВВ призупинити до особливого розпорядження. Громадян, що перетинали лінію дотику, перевели в безпечну зону і бліндажі, додали в ДПСУ.
Як повідомлялося раніше, пункт пропуску "Зайцеве" також закрито через обстріли.