КПВВ "Зайцеве" знову закрили через обстріли бойовиків

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через провокаційний мінометний обстріл проросійських терористів контрольного посту "Майорськ" тимчасово призупинені пропускні операції на КПВВ "Зайцеве".

Читайте такожЗведення за добу: ситуація в зоні АТО ускладнилась

Робота буде відновлена лише тоді, коли українські військові будуть впевнені, що немає жодних загроз життю і здоров'ю як населення, що перетинає лінію розмежування, так і персоналу, що несе службу в контрольному пункті, зазначили в ДПСУ.

Як повідомлялося раніше, 6 червня пропуск через "Зайцеве" також припиняли через обстріли з боку незаконних збройних формувань.