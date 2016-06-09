КПВВ "Зайцеве" знову закрили через обстріли бойовиків

09:54, 09 червня 2016
Війна
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У Донецькій області тимчасово припинена робота КПВВ "Зайцеве".

0624.com.ua

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через провокаційний мінометний обстріл проросійських терористів контрольного посту "Майорськ" тимчасово призупинені пропускні операції на КПВВ "Зайцеве".

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Робота буде відновлена лише тоді, коли українські військові будуть впевнені, що немає жодних загроз життю і здоров'ю як населення, що перетинає лінію розмежування, так і персоналу, що несе службу в контрольному пункті, зазначили в ДПСУ.

Як повідомлялося раніше, 6 червня пропуск через "Зайцеве" також припиняли через обстріли з боку незаконних збройних формувань.

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