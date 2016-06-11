Бойовики обстріляли житловий сектор Торецька з артилерії

Сьогодні вночі, з 00.10 до 00.30, бойовики відкрили вогонь по житловому сектору Торецька Донецької області, ймовірно - з артустановок калібру 152 мм.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполиции в Донецькій області, поліцейські були підняті по тривозі для надання допомоги жителям та розбору завалів.

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Жертв і постраждалих в результаті обстрілу немає.

Вночі торецькі поліцейські обійшли район, який бойовики обстріляли, і зараз продовжують працювати на місці обстрілу. Задокументовано 10 фактів пошкоджень житлових будинків, адмінбудівель, автомобілів.

В одному з будинків штукатуркою присипало двох дітей, після огляду тілесних поранень у них не виявлено. Діти залишилися в живих лише дивом: снаряд влучив до нежитлової частини будинку та пошкодив стіну в кімнаті, де спали діти віком 2 і 4 роки.

За всіма фактами порушені кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.