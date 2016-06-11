Протягом доби українські військові знищили двох бойовиків, ще 6 поранено - Лисенко

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції українські військові знищили двох бойовиків, ще шістьох поранено.

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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко з посиланням на дані української розвідки.

"За минулу добу двоє бойовиків загинуло і шестеро отримало поранень - з двох бандформувань, які розташовані відповідно у Макіївці та Горлівці. Ці втрати окупанти зазнали в результаті невдалої спроби штурму позицій сил АТО в районі Авдіївки", - сказав Лисенко.

За його словами, також ще один бойовик з так званого "9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти" бандформування "ДНР" загинув під час стрільб на полігоні.

Як повідомляв УНІАН, з околиць Донецька було помічено висування диверсійно-розвідувальної групи противника кількістю до 4-х осіб в напрямку опорних пунктів поблизу Мар'їнки. По ним був відкритий перехресний вогонь зі стрілецької зброї, що змусило ворога відступити. Ліквідовано 2 бойовика.