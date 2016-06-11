Штаб АТО: за добу бойовики 46 разів обстріляли українські позиції

За минулу добу російські окупаційні війська по всій лінії розмежування 46 раз обстріляли опорні пункти українських військових.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 06:00.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку ворог здійснив 12 прицільних мінометних обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Красногорівки та Новотроїцького. А в районі Мар'їнки, Широкіно і Талаковки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23:00 по позиціях українських бійців неподалік від Красногорівки тричі стріляв танк.

На Донецькому напрямку під обстрілом противника опинилися захисники Авдіївки. Вогонь вівся з гранатометів і тричі самохідних артилерійських установок калібру 122 мм.

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Поблизу від Пісків, Невельського і Торецкого російські окупанти били з 82 - і 120-міліметрових мінометів, а в районі Світлодарська – вели вогонь з бойової машини піхоти.

З 22:00 до 01:00 ночі по позиціях сил АТО поруч з Новгородським ворог вів вогонь з використанням кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2, бойової машини піхоти, і випустив 45 мін з важких мінометів та 27 снарядів з САУ калібру 122 мм.

На Луганському напрямку позиції ВСУ поблизу Новозвановки, Станиці Луганської, Жовтого і Новоолександрівка потрапили під вогонь з кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем.

Крім того, активізувалися російські диверсанти. Зокрема, з околиць Донецька було помічено висунення диверсійно-розвідувальної групи противника в кількості до 4-х чоловік в напрямку опорних пунктів поблизу Мар'їнки. По ним було відкрито перехресний вогонь зі стрілецької зброї, що змусило ворога відступити. Ліквідовано 2 бойовика.