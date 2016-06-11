Штаб АТО: за добу бойовики 46 разів обстріляли українські позиції
Протягом минулої доби російські найманці 46 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів.
За минулу добу російські окупаційні війська по всій лінії розмежування 46 раз обстріляли опорні пункти українських військових.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 06:00.
За даними штабу, на Маріупольському напрямку ворог здійснив 12 прицільних мінометних обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Красногорівки та Новотроїцького. А в районі Мар'їнки, Широкіно і Талаковки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23:00 по позиціях українських бійців неподалік від Красногорівки тричі стріляв танк.
На Донецькому напрямку під обстрілом противника опинилися захисники Авдіївки. Вогонь вівся з гранатометів і тричі самохідних артилерійських установок калібру 122 мм.
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Поблизу від Пісків, Невельського і Торецкого російські окупанти били з 82 - і 120-міліметрових мінометів, а в районі Світлодарська – вели вогонь з бойової машини піхоти.
З 22:00 до 01:00 ночі по позиціях сил АТО поруч з Новгородським ворог вів вогонь з використанням кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2, бойової машини піхоти, і випустив 45 мін з важких мінометів та 27 снарядів з САУ калібру 122 мм.
На Луганському напрямку позиції ВСУ поблизу Новозвановки, Станиці Луганської, Жовтого і Новоолександрівка потрапили під вогонь з кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем.
Крім того, активізувалися російські диверсанти. Зокрема, з околиць Донецька було помічено висунення диверсійно-розвідувальної групи противника в кількості до 4-х чоловік в напрямку опорних пунктів поблизу Мар'їнки. По ним було відкрито перехресний вогонь зі стрілецької зброї, що змусило ворога відступити. Ліквідовано 2 бойовика.