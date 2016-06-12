У полку "Київ-1" розповіли про тривалий бій у районі Авдіївки, є втрати
03:57, 12 червня 2016Війна
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Третю годину бойовики б'ють по позиціях сил АТО, найбільші бої проходять у районі Авдіївки.
У районі Авдіївки знову неспокійно / facebook.com/GeneralStaff.ua
Про це повідомив командир полку "Київ-1" Євген Дейдей, передає 112 Україна.
"Почався (обстріл - Ред.) на шахті Бутівка. За нашою інформацією, з боку ЗСУ є один загиблий і чотири поранених. Намагаємося не піддаватися на провокації, але інколи доводиться відповідати", - йдеться у повідомленні.
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