У полку "Київ-1" розповіли про тривалий бій у районі Авдіївки, є втрати

Про це повідомив командир полку "Київ-1" Євген Дейдей, передає 112 Україна.

"Почався (обстріл - Ред.) на шахті Бутівка. За нашою інформацією, з боку ЗСУ є один загиблий і чотири поранених. Намагаємося не піддаватися на провокації, але інколи доводиться відповідати", - йдеться у повідомленні.

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