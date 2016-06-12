За добу бойовики випустили по українських військових понад півтисячі мін (карта АТО)

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України по позиціях українських військовослужбовців бойовики випустили 576 мінометних та 226 артилерійських снарядів.

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Всього за добу ворог випустив по наших позиціях 576 мінометних та 226 артилерійських снарядів...Найгарячішими точкам на Донецькому напрямку залишається. як і раніше, авдіївська промзона, район Горлівки, а також селище Луганське, розташоване на Світлодарській дузі", - сказав він.

Речник також повідомив, що за минулу добу на Луганському напрямку незаконні збройні формування зосередили вогонь по позиціях українських військовослужбовців, розташованих поблизу Новоолександрівки. Так, бойовики застосували стрілецьку зброю, гранатомети, а також здійснили один снайперський обстріл.

"Ще одна провокація з боку бойовиків була зафіксована поблизу Новозванівки Луганської області. Донецький напрямок: там бойовики активно застосовують мінометні та артилерійські установки, тим самим зухвало порушуючи Мінські домовленості", - зазначив Мотузяник.

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Він також додав, що крім важкої зброї бойовики вели вогонь з використанням бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, за даними Мотузяника, на Маріупольському напрямку продовжувались протистояння поблизу Красногорівки і Мар`їнки, бойовики застосовували міномети калібром 120 та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

"Так, мінометні обстріли з боку бойовиків, які розташовані в окупованому Докучаєвську, відбулися по позиціях сил АТО біля селищ Березове та Новотроїцьке. Всього окупанти випустили 82 міни", - сказав він.

Також біля селища Гранітне був зафіксований обстріл з боку бойовиків, які вели вогонь із використанням бойових машин піхоти.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, 12 дістали поранення. Водночас, за даними АП, противник втратив п`ятеро бойовиків, ще 12 дістали поранення.