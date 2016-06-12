Нардеп озвучив подробиці обвалу шахти Бутовка, під завалами якої знаходяться бійці АТО

Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Вночі загинули бійці на Бутівці. На інших ділянках фронту втрати...Обстріл був сильний і тривалий. Знищено чимало споруд. Впав дах. Є можливість припустити, що артилерія противника працювала прямою наводкою. При таких умовах взагалі дивно, що наша сторона не змогла нанести удар, щоб припинити обстріл і дати можливість допомоги прорватися в шахту", - написав депутат, не уточнивши кількість загиблих українських військовослужбовців під час обстрілів.

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Він також повідомив, що у зв'язку з цим сьогодні, 12 червня, на майдані Незалежності в Києві о 20 годині відбудеться акція пам'яті.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на даний момент відомо про чотирьох загиблих і 10 поранених воїнів зі складу ДУК ПС. Під завалами досі знаходяться бійці.

Нагадаємо, за даними Адміністрації президента України з питань АТО, за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, 12 отримали поранення. У той же час, за даними АП, противник втратив п'ять бойовиків, ще 12 отримали поранення.

Прес-секретар з питань АТО Олександр Мотузяник уточнив, що, зокрема, п'ятеро бійців отримали поранення поблизу шахти Бутовка, причому троє з них - в результаті артилерійського ворожого обстрілу, двоє - в результаті вибуху гранати.