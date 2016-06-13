Російські окупанти ввечері здійснили 40 обстрілів позицій сил АТО - штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 13 червня.

"Після зменшення кількості обстрілів протягом дня, з настанням сутінок і до опівночі ворог активізувався та вів вогонь по позиціях сил АТО. Зафіксовано 40 обстрілів з боку російських окупаційних військ, із них 27 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках", - сказано у ньому.

На Донецькому напрямку пізно увечері під мінометним вогнем опинились позиції Збройних сил України поблизу Авдіївки, Ленінського та Новгородського, а з озброєння БМП та зенітних установок ЗУ-23-2 супротивник обстріляв укріплення поблизу Троїцького, Новгородського та Луганського.

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За даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку російські окупанти вели вогонь по українських підрозділах зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів поруч з Красногорівкою, Мар'їнкою, Водяним та Талаківкою.

На Луганському напрямку ж було відносно спокійно, зафіксовано лише неприцільний обстріл з гранатометів неподалік Новозванівки.