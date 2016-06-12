Сьогодні на Донбасі російські окупаційні війська 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

На Донецькому напрямку опівночі супротивник з гранатометів, озброєння БМП та 122 мм самохідних артилерійських установок обстрілював укріплення ЗСУ поблизу Зайцевого, а з мінометів калібру 82 мм - поруч Невельського та Майорська.

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Також о першій годині ночі для обстрілу пункту пропуску Майорське російські окупанти використали важкі міномети калібру 120 мм - вогонь вівся зі сторони шахти Ізотова, а позиції неподалік Ленінського найманці обстріляли з мінометів різних калібрів.

Зранку під вогнем зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем опинились захисники шахти Путилівська (Бутовка), а по обіді - позиції поруч Авдіївки.

На Маріупольському напрямку неподалік Гнутового та Гранітного тривали обстріли зі стрілецької зброї, а поруч Мар’їнки - з мінометів калібру 82 мм.

На Луганському напрямку було відносно спокійно.

В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь.