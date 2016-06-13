Україна наполягає, щоб ОБСЄ називала порушників перемир’я на Донбасі
Україна наполягає, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 15 червня під час зустрічі Тристоронньої контактної групи надала моніторинг не лише кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі, а й назвала тих, хто є порушником.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко сьогодні під час круглого столу в Києві.
Читайте такожВ окупованому Донецьку бойовики звільнили водія ОБСЄ
«Україна наполягає на тому, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка співпрацює зі Спеціальним центром (з координації і контролю режиму припинення вогню - УНІАН), має не лише фіксувати кількість порушень, а й дуже чітко моніторити, хто є порушником, і озвучувати ці питання», - заявила вона.
«Саме тому напередодні чергової зустрічі в Мінську, яка відбудеться 15 червня за ініціативою України, відбулася відеоконференція, де ми і поставили питання СММ ОБСЄ разом з СЦКК, щоб вони на зустрічі в Мінську 15 червня надали такий моніторинг порушень і порушників, бо це є ключовим», - додала Геращенко.