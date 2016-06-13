Україна наполягає, щоб ОБСЄ називала порушників перемир’я на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко сьогодні під час круглого столу в Києві.

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«Україна наполягає на тому, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка співпрацює зі Спеціальним центром (з координації і контролю режиму припинення вогню - УНІАН), має не лише фіксувати кількість порушень, а й дуже чітко моніторити, хто є порушником, і озвучувати ці питання», - заявила вона.

«Саме тому напередодні чергової зустрічі в Мінську, яка відбудеться 15 червня за ініціативою України, відбулася відеоконференція, де ми і поставили питання СММ ОБСЄ разом з СЦКК, щоб вони на зустрічі в Мінську 15 червня надали такий моніторинг порушень і порушників, бо це є ключовим», - додала Геращенко.