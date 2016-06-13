"Правий сектор" оприлюднив фото загиблих на шахті Бутовка бійців

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Вічна Слава і Честь Воїнам ДУК ПС! Дивіться на цих хлопців всі ті, хто сьогодні розповідав, що ніхто не загинув, що це все фейк, брехня та незрозумілі ігри. Олександре Мотузянику, дивись. Представники МО, хто писав заяви, що ніхто не загинув - дивіться. Журналісти, які свідомо, за вказівкою зверху, не подавали інформацію або замовчували її - дивіться. І хай їхні обличчя стоять у вас перед очима, як нагадування, що є речі важливіші, ніж гроші та посади", - написав він.

Читайте такожНардеп озвучив подробиці обвалу шахти Бутовка, під завалами якої знаходяться бійці АТО

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, в результаті чого загинули 4 бійця ПС.

У неділю, 12 червня, у Києві та Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих під Авдіївкою.