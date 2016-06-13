Лисенко запевняє, що Генштаб розслідує загибель бійців на передовій

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів, пише Українська правда.

"Справа в тому, що всі втрати, про які ми кажемо, це офіційно підтверджені дані. В тому числі і про ворога… Ми з оперативних джерел, які є достовірними, отримуємо дані про їхніх загиблих і поранених", – пояснив він факт відсутності втрат в офіційних зведеннях.

"Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

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Водночас полковник додав, що "кожен українець, хто зі зброєю в руках, захищаючи свою Батьківщину, загинув, є справжнім Героєм".

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, в результаті чого загинули 4 бійця ПС.