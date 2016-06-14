За добу через бойові дії поранено 6 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, шестеро поранені», - сказав він.

За словами речника, українські військові дістали поранення під час ворожих обстрілів в районі Авдіївки та Мар’їнки.

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«Втрати бойовиків за добу: четверо загинули і троє отримали поранення. Усі вони зі складу одразу трьох підрозділів так званої «ДНР», які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп на Маріупольському напрямку та здійснювали мінометні обстріли сил АТО в Авдіївській промзоні», - розповів також Лисенко.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, російські війська протягом минулої доби здійснили 40 обстрілів українських позицій на Донбасі, зокрема в районі шахти "Бутівка" в хід пішла артилерія великого калібру.