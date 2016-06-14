За добу окупанти 40 разів обстрілювали позиції сил АТО, біля "Бутівки" в хід пішла артилерія великого калібру - штаб

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

"Найбільше, 19 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 18 на Маріупольському та 3 на Луганському", - йдеться у зведенні штабу станом на 6:00 14 червня.

Зокрема, на Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ ворог вів вогонь з мінометів поблизу Ленінського, Новгородського, Опитного та Авдіївки.

Близько опівночі для обстрілів укріплень у районі Кам'янки та шахти "Бутівка" супротивник використав артилерію великого калібру, що вела вогонь з тимчасово окупованої території східніше Спартака та житлових кварталів Донецька.

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По укріпленнях сил АТО біля Луганського, Троїцького та Авдіївки російські найманці били з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем.

За даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку напруженою була обстановка поблизу Мар’їнки та Красногорівки, де протягом доби ворог більше 10 разів вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП та мінометів, а по позиціях ЗСУ в районі Талаківки, Павлополя та Славного - з гранатометів різних систем та БМП.

"На Луганському напрямку поруч з Новозванівкою та Богуславським неприцільним вогнем незаконні збройні формування намагались спровокувати наших бійців до відповіді", - сказано також у повідомленні.