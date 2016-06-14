На Донбасі з початку АТО загинув 2491 військовослужбовець - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони Андрій Верба сьогодні на брифінгу в Києві.

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"На сьогоднішній день санітарні втрати - це 8 тис. 130 військовослужбовців; безповоротних, на жаль, у нас 2 тис. 491, за травень у нас 29 бойових безповоротних", - заявив він.

"Всього за період з 2014 року по сьогоднішній день відправлено на лікування за кордон 203 військовослужбовців", - додав Верба.

Як повідомляв УНІАН, з початку літа в АТО загинули п'ятеро українських військових, 75 були поранені.