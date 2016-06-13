У Генштабі повідомили про червневі втрати у лавах української армії

Про це начальник Генштабу — Головнокомандувач Збройних сил генерал Віктор Муженко повідомив на зустрічі із головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурулем Апаканом, йдеться у Facebook Генштабу України.

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"Нас дуже турбує таке зростання інтенсивності порушень Мінських домовленостей з боку російських терористів, — підкреслив очільник Генштабу і додав, що очікує від СММ ОБСЄ в Україні практичних кроків щодо зниження рівня напруженості та дотримання Мінських угод.

У червні Збройні сили втратили 5 військовослужбовців загиблими та 75 пораненими, повідомив Муженко.

За його словами, Збройні Сили України чітко дотримуються взятих на себе зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі 11 червня обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.

Раніше 13 червня Лисенко заявив, що за фактом загибелі бійців на передовій 11 червня проводиться офіційне розслідування.

"Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

Нагадаємо, у січні президент Петро Порошенко повідомив, що з початку конфлікту на Донбасі загинули 2269 українських військових. У червні ООН оприлюднила дані, згідно з якими від початку конфлікту на сході України у квітні 2014 року там загинули 9 371 людей, 21 523 були поранені.