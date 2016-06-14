Порошенко закликав підготувати інфраструктуру, щоб за потреби розгорнути партизанський рух

Про це він сказав під час науково-практичної конференції "Уроки гібридної війни: воєнні аспекти", яка проходить у Генеральному штабі Міністерства оборони України, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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Він висловив переконання, що слід підготувати інфраструктуру і відповідну матеріально-технічну базу для того, щоб мати можливість у разі потреби оперативно розгорнути партизанський рух.

Також президент вважає за необхідне оптимізувати роботу підприємств оборонно-промислового комплексу держави, створити нові потужності та виробництва, налагодити випуск новітніх озброєнь.

Глава держави доручив за підсумками роботи скласти проекти рішень і винести їх на засідання РНБО та передати на розгляд уряду.

«Захист держави - не лише завдання президента та Генштабу, а й кожного громадянина України», - резюмував Порошенко.