У РНБО розповіли, як Росія системно відпрацьовує нові військові технології на Донбасі

Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов в інтерв'ю "Новому времени".

Він розповів, що для відпрацювання нових сучасних технологій наведення і коректування вогню окупанти використовують безпілотні літальні апарати (БПЛА).

"Їх запускають як з окупованих територій, так і безпосередньо з РФ. Це сучасні російські розробки. Часто наші позиції обробляє трійка БПЛА: один проводить видову розвідку, другий виявляє системи зв'язку і управління, а також радіолокаційні системи для їхнього придушення системою радіоелектронної боротьби. І третій апарат коригує вогонь артилерії або сам завдає удару, якщо це бойовий БПЛА", - сказав Турчинов.

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Також, за його словами, крім застосування забороненої артилерії великого калібру, серйозну проблему для української армії несуть професійно підготовлені снайпери і диверсійні групи, укомплектовані російськими спецназівцями.

Турчинов наголосив, що через це збільшилися жертви серед українських військовослужбовців: у травні ЗСУ зазнали найбільших втрат за останній рік - 25 військовослужбовців загинули, 98 отримали поранення.

"Причиною стала демонстративна агресивність у діях окупаційних військ, системність і підготовленість провокацій. Поки що немає різкого збільшення кількості обстрілу - у середньому за добу їх приблизно 30-50. Але кардинально змінився підхід окупантів до ведення вогню: якщо ще на початку 2016-го він часто вівся хаотично, за направленням, то з кінця квітня по наших позиціях б'ють тільки прицільно, використовуючи великокаліберні міномети, артилерію і системи залпового вогню, заборонені Мінськими угодами", - сказав секретар РНБО.

Раніше Турчинов, коментуючи ситуацію на Донбасі, заявив, що Росія влаштувала "чорний травень". "Травень став для нас "чорним", бо ми протягом місяця зазнали найбільших втрат за останній рік. Ми дуже багато героїв втратили, багато поранених", - сказав він.