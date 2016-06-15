Медведчук: Україна хоче повернути 113 осіб, бойовики – 602

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія-24".

"Я можу сказати точні цифри, ОБСЄ, можливо, плутається, але ми точно не плутаємося. Ми розшукуємо на територіях Луганська і Донецька, "ЛНР" і "ДНР" – 113 осіб, які перебувають там як утримувані. Крім того, 647 людей ми шукаємо як безвісти зниклих", - сказав Медведчук.

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"Представники Луганська і Донецька розшукують 946 осіб на території, підконтрольній Києву. Встановлено на сьогодні 602 людини, частина яких вже засуджені і відбувають покарання, частина є заарештованими і їхні справи перебувають в процесі судового розгляду", - додав він.

Медведчук повідомив, що "ми продовжуємо пошук інших осіб, яких розшукує Луганськ і Донецьк".

При цьому він не погодився з терміном "незаконно утримувані особи".

"Я б застосував термін не "незаконно утримувані", а "утримувані" особи. Тлумачення незаконність є свої – в Луганську і Донецьку стверджують, що у них є своє законодавство, зокрема кримінальне, і особи, які у них заарештовані або затримані – за їх кримінальним або кримінально-процесуальним законодавством. Те ж саме й в Україні – не можуть утримуватися особи, які затримуються або арештовуються, без відповідності нормам кримінального процесуального та кримінального кодексу", - сказав Медведчук.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла, що Україна бореться за звільнення ще як мінімум 25 заручників, у яких найважчі проблеми зі здоров'ям.