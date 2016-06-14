Геращенко розповіла про 25 заручників бойовиків на Донбасі, щодо яких ідуть переговори про звільнення
Україна бореться за звільнення ще, як мінімум, 25 заручників, у яких найважчі проблеми зі здоров'ям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сьогодні під час спільної зустрічі президента України Петра Порошенка зі звільненими сьогодні з російської в’язниці українцями Геннадієм Афанасьєвим та Юрієм Солошенком у Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами у Києві.
Читайте також"Пройшов через тортури і біль": Афанасьєв звернувся до іноземних журналістів
«Ми боремося за звільнення ще, як мінімум, 25 наших хлопців, і повірте, що це дуже важка робота, але ми докладемо усіх зусиль для того, щоб усі ті, хто знаходяться на окупованому Донбасі, і це не 25, а набагато більше людей, просто ми зараз робимо ті пропозиції, щоб звільнили найбільш хворих, і ми знаємо, де вони знаходяться», - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту «Бориспіль», їх одразу повезли в лікарню.
Солошенка та Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Віталія Діденка, затриманих минулого року за підозрою у сепаратизмі.
Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув`язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.
За даними СБУ, на сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримують 112 українців.