Савченко готова знову потрапити до полону, якщо за неї звільнять усіх заручників
Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко, яка нещодавно повернулася з Росії, заявила, що готова не лише до переговорів із Захарченком і Плотницьким щодо звільнення полонених.
За її словами, вона готова знову потрапити до полону, передає "Українська правда".
"І якби мені зараз сказали: "Надя, ти знову йдеш до нас в полон, але ми віддаємо всіх твоїх", я би вже була там. І я хочу, щоб вони зробили це так само", - розповіла Савченко.
Читайте такожСавченко вважає, що після перемоги України необхідно амністувати бойовиків (відео)
Вона переконана, що Захарченко і Плотницький не можуть щось самостійно вирішувати. "Не можуть. Бо вони так само полонені, вони так само заручники Кремля. Я просто хочу, щоб у них прокинулась сміливість. Я хочу, щоб вони дійшли до того, що вони щось можуть, а не тільки бути маріонетками", - заявила нардеп.
Раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".