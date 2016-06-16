Савченко готова знову потрапити до полону, якщо за неї звільнять усіх заручників

За її словами, вона готова знову потрапити до полону, передає "Українська правда".

"І якби мені зараз сказали: "Надя, ти знову йдеш до нас в полон, але ми віддаємо всіх твоїх", я би вже була там. І я хочу, щоб вони зробили це так само", - розповіла Савченко.

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Вона переконана, що Захарченко і Плотницький не можуть щось самостійно вирішувати. "Не можуть. Бо вони так само полонені, вони так само заручники Кремля. Я просто хочу, щоб у них прокинулась сміливість. Я хочу, щоб вони дійшли до того, що вони щось можуть, а не тільки бути маріонетками", - заявила нардеп.

Раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".