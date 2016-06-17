Україна веде переговори щодо звільнення заручників за формулою 25 на 50 - Тандіт

Про це в ефірі Громадського сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми зараз обговорюємо формулу 25 на 50 і не піарячись проводимо спеціальні заходи. На сьогодні 3051 людина вважається знайденою і звільненою, ми повинні повернути всіх», – сказав Тандіт.

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Список, за яким українська сторона готова обміняти людей, був переданий із Донецька та Луганска ще минулого року.

«Ми готові віддати 50 людей. Це люди із списку, який був переданий зі сторони Донецька і Луганська ще в минулому році», – сказав радник голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, лише Кремль та Федеральна служба безпеки Росії реально дають дозвіл на звільнення українських заручників, що утримуються на окупованих територіях Донбасу.