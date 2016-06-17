Єлісєєв: У Мінську погодили три райони розведення сил і зброї від лінії розмежування на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, консультації в Мінську відбулися на рівні радників голів країн "нормандського формату". "Крім мене, в них взяли участь радники канцлера Німеччини, президентів Франції та Російської Федерації, а також представник ОБСЄ", - зазначив він.

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"Оскільки я сказав про представника ОБСЄ, ми обговорили питання, пов’язані із таким важливим компонентом, як продовження деескалації ситуації на окремих територіях Луганської та Донецької областей. Нам вдалося узгодити за участі заступника керівника СММ ОБСЄ Александра Хуга 11 принципів здійснення роз’єднання сил і засобів зброї від лінії розмежування", - додав Єлісєєв.

Крім того, за його словами, було погоджено три райони, де буде відбуватися таке розведення.

"Ми розраховуємо на те, що ця домовленість буде реалізована і це стане поштовхом для відповідного розведення на інших ділянках вздовж контактної лінії", - сказав він.