"Знайдуться ті, хто вистрілять": Лавров назвав нереальним "режим тиші" на Донбасі протягом трьох місяців

Про це повідомляє ТАСС.

«Знову наші українські колеги сказали, що повністю мінські домовленості почнуть виконуватися, тільки якщо буде не менше трьох місяців повного і безумовного, без жодного порушення, припинення вогню. Це просто нереально», - сказав він.

Міністр додав, що «завжди знайдуться ті, хто два рази вистрілять і скажуть, що порушився режим».

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі тільки після введення збройної поліцейської місії ОБСЄ, яка забезпечить безпеку. За словами Порошенка, безпечний компонент полягає не просто в тому, що припиняють стріляти, цього недостатньо. «Повинні бути встановлені на лінії розмежування ефективні спостережні пункти, які гарантують виконання умови про безпеку. Разом з тим, повинні бути встановлені відповідні пости міжнародних сил, які будуть розташовані в так званих місцях зберігання зброї, і будуть встановлені відповідні посади на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону», - заявив президент.