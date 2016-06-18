Сьогодні на Донбасі терористи 20 разів обстріляли опорні пункти українських бійців – штаб АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

«З початку доби російські окупанти продовжили обстріли позиції сил АТО та, порушуючи Мінські домовленості, долучили для ураження підрозділів Збройних Сил України важке озброєння. Зафіксовано 20 випадків відкриття вогню», - сказано у повідомленні.

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Так, на Маріупольському напрямку під обстрілами з 82 мм мінометів та танків двічі опинились укріплення ЗСУ поруч Красногорівки, а поблизу Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку супротивник вів вогонь по позиціях українських бійців у районі Майорська зі стрілецької зброї, а поруч Зайцевого, Новгородського та Авдіївки – з кулеметів та гранатометів різних систем.

Також по опорних пунктах неподалік Невельського та шахти «Бутівка» російські окупанти гатили з мінометів різних калібрів.

На Луганщині протягом дня дотримувався режим тиші.