Штаб АТО повідомляє про затишшя на Луганщині, але біля Мар'їнки все так само гаряче

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Загалом за добу ворог 30 разів відкривав вогонь, з них - 22 на Маріупольському та 8 на Донецькому напрямках, при цьому в період з 18:00 до опівночі супротивник різко збільшив кількість обстрілів.

На Маріупольському напрямку близько 10 разів НЗФ вели вогонь по позиціях поблизу Мар’їнки зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

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"Під мінометним вогнем російських окупантів опинились наші підрозділи неподалік Павлополя, Богданівки та Талаківки. А укріплення в районі Старогнатівки, Водяного та Новотроїцького потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та БМП", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку по позиціях поблизу Авдіївки та шахти "Бутовка" супротивник гатив з великокаліберних кулеметів та гранатометів, згодом долучивши ще й міномети. Крім того, зі стрілецької зброї та гранатометів ворог обстріляв українські укріплення неподалік Троїцького та Луганського.

На Луганському напрямку минула доба пройшла відносно спокійно.

Зазначається, що в окремих випадках українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.