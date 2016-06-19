Бойовики накрили позиції сил АТО під Красногорівкою вогнем із танків та мінометів – штаб

Протягом минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишалася неспокійною. Загалом зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України, з них – по 19 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганському. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Попасній двоє підлітків постраждали від вибуху запалу гранати

На Маріупольському напрямку гаряче було поблизу Красногорівки, де порушуючи Мінські угоди, терористи чотири рази накривали наші укріплення з мінометів калібру 82 та 120 мм та двічі з танків. Під мінометним вогнем опинились ще й опорні пункти поблизу Талаківки, Широкиного та Лебединського, а позиції поруч Водяного та Мар’їнки потрапили під обстріл з кулеметів та гранатометів.

На Донецькому напрямку супротивник вів вогонь по наших підрозділах у районі Зайцевого, Новгородського та Авдіївки – з озброєння різних систем. Окрім того, опорні пункти поблизу Авдіївки, Невельського та шахти Путилівська (Бутівка) російські окупанти обстрілювали ще й з мінометів різних калібрів, а близько опівночі неподалік Невельського ворог вів вогонь із 122 мм САУ.

На Луганському напрямку наших бійців у районі Новозванівки окупанти обстрілювали з зеніток, а згодом долучили ще і міномети. Неподалік Попасної та Новоолександрівки по позиціях вівся вогонь з кулеметів та гранатометів різних систем.

"В окремих випадках підрозділи ЗС України відкривали вогонь у відповідь", - додали у штабі.

Як відомо, вчора на Донбасі терористи 20 разів обстріляли опорні пункти українських бійців.