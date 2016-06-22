Бойовики не припиняють обстріли позицій ЗСУ: у хід пішла важка артилерія

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

«На Донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки та шахти Путилівська (Бутовка) супротивник обстрілював використовуючи великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети калібру 82 мм, а близько 22.00 до обстрілів позицій поруч Авдіївки долучив ще й важку артилерію калібру 152 мм», - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-центру, по українських захисниках у районі Верхньоторецького та Луганського незаконні збройні формування вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по позиціях неподалік Троїцького – з мінометів різних калібрів. З самохідних артустановок калібру 122 мм російські окупанти стріляли по укріпленнях наших бійців неподалік Майорська та Миколаївки другої.

Як зазначається, на Маріупольському напрямку ворог обстрілював позиції сил АТО зі стрілецької зброї поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Гнутового, а поруч Новотроїцького, Водяного, Талаківки та Тарамчука – з гранатометів різних систем. У районі Красногорівки та Мар’їнки активно діяли снайпери.

На Луганщині з кулеметів великого калібру, БМП та гранатометів російські окупанти вели вогонь по позиціях поруч Новозванівки.

Окрім того, за минулу добу вздовж лінії розмежування також зафіксовано проліт трьох БПЛА.